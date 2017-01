Em jogo antecipado, Botafogo estreia na Taça Guanabara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em partida antecipada da segunda rodada da Taça Guanabara, Botafogo e Madureira se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 16h30, no estádio Moça Bonita, em Bangu. O time alvinegro será o primeiro grande carioca a entrar em campo na temporada 2017 -por enquanto, apenas clubes pequenos entraram em campo pela competição. O Botafogo vem de uma pré-temporada na turística cidade de Domingos Martins, no Espírito Santo. No domingo (22), goleou o clube capixaba Rio Branco por 4 a 0, com destaque para a bela atuação do meia argentino Montillo, autor de um dos quatro gols. O craque, principal reforço do clube, é a esperança do Botafogo para realizar uma boa Libertadores neste ano e evitar o vexame de 2014, quando foi eliminado ainda na primeira fase do torneio sul-americano. A tendência é que o Botafogo encare o Madureira com o mesmo time que entrou em campo contra o Rio Branco. O treinador é Jair Ventura, filho de Jairzinho, craque da seleção brasileira, que desempenhou bom papel na temporada de 2016, ao conseguir a vaga para a Libertadores depois de assumir o time brigando contra o rebaixamento. Já o Madureira aposta no veterano atacante Souza, 35, revelado pelo clube do Rio de Janeiro. Em 2006, pelo Goiás, o centroavante foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, e depois teve passagens por grandes clubes como Flamengo e Corinthians. “Vai ser um jogo difícil, mas a gente está bem preparado”, garante o atleta, em entrevista ao site oficial do clube. MADUREIRA Rafael; Fillipe Formiga, Fábio Braz, Diego Guerra e Wellington Saci; Leandro Carvalho, Jefferson Maranhão, Douglas Lima e Vitinho; Geovane Maranhão e Souza. T.: PC Gusmão BOTAFOGO Gatito Fernández; Jonas, Carli, Emerson Silva e Victor Luís; Airton, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso e Montillo; Pimpão e Roger. T.: Jair Ventura Estádio: Moça Bonita, em Bangu Horário: 16h30 Juiz: Luis Antonio Silva dos Santos