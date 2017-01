(foto: Divulgação/URBS)

Usuários do transporte coletivo de Curitiba, se preparem. É que em breve a tarifa de ônibus pode subir na Capital. Em fevereiro vence a data base para o reajuste salarial de motoristas e cobradores de ônibus e o Sindimoc, sindicato dos trabalhadores, informou que encaminha, até o final desta semana, a pauta de reivindicações à Setransp, o sindicato das empresas de transporte. Tão logo estas negociações sejam encerradas outra se iniciará, desta vez com a formulação do valor da tarifa técnica em pauta.

Segundo Anderson Teixeira, presidente do Sindimoc, ainda não foi definido o percentual de reajuste que os trabalhadores pedirão. Ainda assim, ele afirmou que até o final da semana uma proposta será encaminhada ao sindicato patronal. Hoje, o salário de motoristas e cobradores representa mais da metade dos custos para a manutenção do sistema.

O Setransp, por sua vez, diz depender do fechamento de um acordo com os trabalhadores para então estimar o novo valor da tarifa técnica (hoje em R$ 3,6653), que é o valor repassado aos empresários por cada passagem paga.

Ontem, parte da imprensa da Capital chegou a informar que o valor da nova passagem para o usuário poderia ficar entre R$ 4,10 e R$ 4,20 (hoje o valor da tarifa é de R$ 3,70). A Prefeitura de Curitiba, contudo, negou a informação e disse se tratar de especulação.

Mas é fato que a tarifa de Curitba a R$ 3,70 não sustenta o sistema, e subsídios são necessários para não onerar mais o valor. Se esses subsídios não vierem, fatalmente o usuário vai ter que desembolsar mais.

