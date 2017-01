Vias da integração entre Curitiba e RMC serão revitalizadas

Rodovia Leopoldo Jacomel, entre Curitiba e Pinhais, está em obra de duplicação: corredor entre as cidades (foto: AN-PR)

Ruas e avenidas usadas pelos ônibus que fazem a integração de Curitiba com as cidades vizinhas devem passar por obras, revitalização e requalificação. O assunto foi discutido ontem, durante encontro do governador Beto Richa e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, no Palácio Iguaçu.

Os projetos incluem a requalificação da Avenida Manoel Ribas, continuidade da Via Vêneto — que leva a Campo Magro —, melhoria do binário da Avenida Anita Garibaldi — para Almirante Tamandaré — e melhoria no tráfego do viaduto de Orleans, além de trincheiras na Via Verde, nos acessos para Fazenda Rio Grande, Mandirituba e para o bairro Tatuquara, que são trechos por onde passam os ônibus do transporte coletivo metropolitano.

Richa ressaltou que, além da capital, as obras também beneficiam as cidades da Região Metropolitana. “Além de investir no transporte metropolitano, o projeto da Prefeitura de Curitiba também busca melhoria nas condições viárias por onde passam os ônibus. Vamos nos associar para conseguir revitalizar o pavimento de muitas ruas”, disse. “Não se pode pensar em nossa capital de forma isolada dos demais municípios da Região Metropolitana”, destacou o governador.

Ele citou outras obras de infraestrutura feitas pelo Estado nos municípios da Grande Curitiba, que melhoram a trafegabilidade e a segurança dos moradores que se deslocam para a capital. Entre elas está a duplicação das rodovias João Leopoldo Jacomel, que liga Curitiba a Pinhais e Piraquara; da Uva, em Colombo; e do Cerne, em Campo Magro.

Greca explicou que o Estado deve disponibilizar recursos para as obras por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e do Fundo de Desenvolvimento Urbano, enquanto a prefeitura fica responsável pela desapropriação das áreas no entorno das vias e pela elaboração do projeto executivo. “O objetivo é costurar um programa metropolitano de pavimentação de ruas onde passam os ônibus que fazem integração do transporte coletivo. É um grande e importante projeto que vai fazer da Grande Curitiba uma cidade só”, afirmou o prefeito.