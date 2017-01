Apresentadora da Globo chora após dar notícia de morte de menina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Renata Capucci se emocionou enquanto apresentava o telejornal "RJTV" (Globo) desta segunda-feira (23). A atração havia acabado de mostrar o depoimento de Hérica Braga, cuja filha, Sofia Lara, 2, morreu devido a uma bala perdida enquanto brincava em um parquinho, no Rio, no dia anterior. Quando a imagem voltou ao estúdio, Capucci estava visivelmente emocionada. "Gente, desculpa, mas é muito difícil falar depois de ouvir tudo isso", declarou. Enquanto chamava a próxima notícia, a jornalista voltou a se emocionar e, ao respirar fundo, pediu perdão aos telespectadores. Ela continuou, mas com a voz embargada devido à tristeza. Pelas redes sociais, Capucci recebeu o apoio dos seguidores. Eles disseram que teriam a mesma reação caso estivessem na função da jornalista. A apresentadora agradeceu o suporte que recebeu e afirmou que é impossível não se emocionar mesmo com anos de experiência na Globo. "23 anos de carreira, sendo 21 de Globo, não nos preparam para ouvir o depoimento cheio de dor de uma mãe que perdeu a filhinha querida", disse no Twitter. "Chorei porque sofro junto com esta mãe. Eu me coloco no lugar dela e consigo sentir o tamanho dessa tristeza, desse vazio. Obrigada a vocês que compreenderam a minha emoção e me mandaram mensagens tão carinhosas. Mas quem precisa de muito amor agora é a família de Sofia Lara", completou.