Aliança Francesa promove eventos gratuitos sobre literatura

24/01/17 às 20:57 Da redação Bem Paraná com assessoria

A Aliança Francesa tem a tradição de promover a cultura por meio de eventos gratuitos e abertos ao público, como o Cineclube que exibe mensalmente filmes na Cinemateca de Curitiba, o Sarau Histoire que reúne historiadores em debates sobre a influência francesa no Brasil e o Café Philosophique, em que filósofos selecionam um tema e o discutem com os participantes.

Neste ano, uma das novidades é a Soirée Littéraire ou Noite Literária, em parceria com o engenheiro Marcelo Almeida. Serão realizados debates sobre diferentes livros da cultura francesa e francófona, a primeira obra selecionada é “Tartarin de Tarascon”, de Alphonse Daudet. Além de ser um clássico, é engraçado e leve, o personagem é uma mistura de Dom Quixote com Sancho Pança e sofre com essa dualidade durante toda a história.

O encontro está marcado para o dia 26 de janeiro, quinta-feira, às 19h30, no Café Babette. Para participar é necessário inscrever-se gratuitamente na secretaria da Aliança Francesa; os interessados podem emprestar a obra na Aliança, levar para ler, e devolvê-la logo após o evento.

Mais informações no telefone 41 3223 4457.

Serviço

Soirée Littéraire.

Quando: dia 26 de janeiro, 19h30.

Quanto: gratuito.

Onde: Café Babette – anexo Aliança Francesa (Alameda Prudente de Moraes, 1101).