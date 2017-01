Unilivre promove curso sobre compostagem residencial e empresarial

Reciclar lixo já vai além de somente separar papel, plástico, alumínio e vidro. Boa parte do lixo orgânico também pode ser reaproveitado por meio da compostagem. Para ensinar como fazer isso, a Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre) promove o curso de Compostagem Urbana, que acontece entre os dias 7 e 9 de fevereiro, das 13h30 às 17h. As inscrições podem ser feitas no link http://bit.ly/UnilivreCompostagem.

As aulas são voltadas para qualquer pessoa que deseja realizar compostagem em sua casa, condomínio ou empresa. “Ensinarei como fazer uma composteira para produzir adubo que poderá ser utilizado em hortas ou vasos. É uma atividade prazerosa e sem riscos, que pode envolver crianças, idosos e deficientes”, conta a compostóloga e advogada especialista em Direito Socioambiental, Claudia Bório, que ministra o curso. Ela foi a criadora do projeto de compostagem do Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná, onde estuda Ciências Biológicas.

Entre os assuntos que serão abordados no curso estão a escolha de um modelo de composteira adequado para cada necessidade; como fazer a compostagem aberta e a fechada; como é a ação dos micro-organismos, fungos e minhocas; como processar, armazenar e comercializar o húmus resultante e quais resíduos orgânicos podem ou não ser utilizados. “O pó de café, as cascas de algumas verduras e frutas, não todas, restos de jardinagem, folhas secas e outros materiais podem se transformar em adubo de ótima qualidade”, conta Claudia Bório.

A Unilivre está localizada na Rua Victor Benato, 210, bairro Pilarzinho, em Curitiba (PR). Mais informações pelo telefone (41) 3254-3734, pelo whatsapp (41) 99819-7896 ou pelo e-mail falecom.unilivre@gmail.com.