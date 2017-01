"Menos é mais" vira moda em casamentos da crise

Em tempos de crise, desemprego e dinheiro curto, a tendência é economizar. Mas isso, necessariamente, não significa abrir mão de alguns sonhos, como por exemplo, a realização de uma cerimônia para celebrar a união de casais. Já faz um tempo que reunir cerca de 100 a 150 convidados (no mínimo) num espaço bonito, com flores e outros adornos na decoração, música e trajes finos tem custado um bom dinheiro. Sim, quando os noivos colocam na ponta do lápis todos os gastos envolvendo o casamento o susto pode ser bem grande.



Então quem está nesta situação e pensou que o casamento tinha se tornado um sonho distante, não precisa se desesperar, apenas fazer alguns ajustes na programação. Planejamento e organização são fatores importantíssimos para ter a festa de casamento dos sonhos sem estourar o orçamento e sofrer as consequências posteriores.



O primeiro passo para o grande dia é fazer o levantamento do número de convidados e calcular o seu orçamento. Sabendo quantas pessoas serão convidadas e qual o budget da cerimônia e festa (que deve incluir todos os detalhes básicos, tais como, trajes, buffet, espaço, decoração, fotógrafo, lembrancinhas e carro) será mais fácil e seguro traçar um plano de ação para fazer o casamento acontecer.



Uma das etapas mais difíceis da organização de um casamento talvez seja escolher os convidados, principalmente para os noivos que possuem uma quantidade mais enxuta de convites. Nesse caso, a dica é convidar as pessoas mais próximas, aquelas que o convívio é mais frequente e íntimo. Esses convidados sempre se lembrarão com carinho da cerimônia e provavelmente não terão o que comentar de ruim.



Planejamento e organização também envolve não extrapolar o orçamento, e pode ter certeza que não faltarão tentações. Não é difícil perceber como a indústria do casamento sempre tem novidades encantadoras, mas em tempos de crise, aderir a todos os lançamentos do universo matrimonial, pode comprometer em muito a sua programação.

PLANEJAMENTO DEVE SER SEGUIDO

A sugestão é contratar os serviços que já foram pré-estabelecidos no planejamento, e fazer ao menos três cotações com fornecedores diferentes. Lembre-se também que não precisa servir quatro opções de pratos quentes, dez opções de doces, cinco tipos de bebidas alcoólicas e fazer aquela decoração com flores importadas. Nesses casos o menos pode ser mais e ainda é uma ótima maneira de economizar.

Sobre economizar, ainda existem outras maneiras que podem ajudar os noivos a poupar dinheiro. Optar por DJ ao invés de uma banda é um bom começo, investir em convites mais simples também é um ótimo jeito de poupar, uma vez que eles vão cumprir a mesma função de um convite rebuscado, e não se esqueça, nem todos os convidados vão guardar o convite.



Ainda falando sobre maneiras de fazer economia, as lembrancinhas podem fazer parte das coisas que vão te ajudar a poupar dinheiro no casamento. Pães de mel, trufas ou o próprio bem-casado agradam a qualquer paladar e é o tipo de lembrança de casamento barata que certamente não vai ficar tomando pó numa estante. Aposte na contratação de uma cerimonialista para ajudar a encontrar fornecedores bons a preços justos.



Com um bom planejamento e bastante organização o sonho do casamento vira realidade mesmo em tempos de crise. Algumas boas dicas podem ser encontradas em blogs especializados no tema, como o blog Planeta das Noivas, que além de dicas para noivas e noivos, também é fornecedor dos mais variados acessórios para noivas.

COMO PREPARAR

Defina o tipo de evento

Ao fazer isso, é provável também que se chegue a um consenso sobre o número de convidados. Um mini wedding, por exemplo, deve ter no máximo 100 convidados, enquanto um casamento tradicional pode chegar facilmente a 300 pessoas ou mais.

Definir um orçamento para o buffet

O buffet de casamento é pago por pessoa e, ao se limitar o orçamento destinado a isso, limita-se também o número de convidados. Vale lembrar que é possível produzir eventos lindos mesmo com orçamentos mais limitados, principalmente se os noivos e suas famílias tiverem disponibilidade e vontade em colocar a mão na massa.

Fazer uma lista de convidados única

Um erro comum dos casais é fazer listas de convidados independentes para o casamento e, depois, tentar combiná-las. Ao invés disso, é importante tentar elaborar essa lista junto para que a divisão seja justa. Além disso, trabalhar em conjunto pode facilitar algumas decisões.

Eleger prioridades

Nem sempre temos contato com determinados parentes, enquanto certos amigos são praticamente da família. Por isso, é preciso eleger prioridades para saber quem convidar. As pessoas presentes no casamento devem ser aquelas que são importantes para o casal, independente de parentesco. Por isso, é natural que em alguns casos parentes fiquem fora dessa lista.

Limitar os convidados dos pais dos noivos

Os pais dos noivos devem ter direito alguns convidados, principalmente se estão ajudando a pagar pelo casamento. No entanto, este número deve ser limitado, principalmente se o orçamento só permite mesmo um número pequeno de convidados. E também porque o momento é dos filhos e não deles.

Colegas de trabalho

O certo é convidar todo mundo ou não convidar ninguém. Quem vai casar e pretende não incluir os colegas de trabalho na lista deve, inclusive, evitar falar sobre o assunto no ambiente corporativo. Se você tem alguém no trabalho que é realmente seu amigo e essa pessoa irá entrar na lista de convidados do casamento, entregue o convite fora da empresa para não gerar atrito.