Semana para artistas-empresários

A Caixa Cultural Curitiba oferece, até o dia 29 de janeiro, atividades voltadas à economia criativa e colaborativa, dentro da programação de férias 2017, que integra o Programa Educativo Gente Arteira, da Caixa Cultural. A Semana Criativa vai explorar também temas como a elaboração de projetos culturais, encadernação artesanal, gravura para educadores, estamparia, modelos de negócios culturais e criativos e ainda terá uma visita mediada aos espaços culturais da região central.



Responsável por uma palestra e por uma oficina durante a Semana Criativa, a professora e especialista em linguística e em economia, Patrizia Bittencourt, diz que a inclusão deste tema durante a programação de férias atende a um pedido dos próprios artistas e produtores culturais que já ocupam e frequentam a Caixa Cultural.



“Vou apresentar os princípios da economia criativa e as tendências desse setor que tem crescido muito. A ideia é que os participantes, mesmo aqueles que já desenvolvem uma atividade criativa, possam ampliar seu olhar, trazendo esses conceitos para a sua realidade”, afirma. Patrizia ressalta que os profissionais do design, da moda, do artesanato, do patrimônio cultural, artistas em geral podem aproveitar os temas que podem ter interface com a tecnologia.



A programação de férias será encerrada com a Semana Geek, de 31 de janeiro a 5 de fevereiro.

PROGRAMAÇÃO

Evento: Palestra “Tudo o que você queria saber para montar sua exposição mas tinha vergonha de perguntar” – Com Ana Rocha

Palestra voltada à classe artística e interessados sobre o planejamento de projetos, vocabulário dos editais e outros assuntos que norteiam a elaboração de propostas.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Teatro da CAIXA – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Data: 25 de janeiro de 2017 (quarta-feira)

Horários: 19h às 22h

Vagas: 120 vagas

Inscrições gratuitas: retirada de senha uma hora antes do evento, com Equipe Gente Arteira

Classificação etária: recomendado para maiores de 16 anos



Evento: Oficina de Encadernação Artesanal – Com Karina Melo

Oficina propõe noções básicas sobre as técnicas de costura manual através da confecção de um sketchbook utilizando a costura copta, técnica de costura aparente onde não se utiliza cola.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Sala de Oficinas – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Data: 26 de janeiro de 2017 (quinta-feira)

Horários: 16h às 20h

Vagas: 10 vagas

Inscrições gratuitas: de 3 a 25 de janeiro pelo e-mail gentearteirapr@caixa.gov.br

Classificação etária: recomendado para maiores de 16 anos



Evento: Oficina de Introdução à Gravura para Educadores – Com Karina Melo e Ellen Biora

Oficina introduz a linguagem da gravura e propõe a experimentação de diferentes técnicas, com materiais acessíveis e que podem ser utilizados em sala de aula. Atividade voltada para profissionais da área da educação.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Sala de Oficinas – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Data: 27 de janeiro de 2017 (sexta-feira)

Horários: 16h às 20h

Vagas: 15 vagas

Inscrições gratuitas: de 3 a 26 de janeiro pelo e-mail gentearteirapr@caixa.gov.br

Classificação etária: recomendado para maiores de 16 anos



Evento: Oficina Trajetos Mediados – Com Bruno Souza

Oficina na qual os participantes, em uma visita mediada, sairão da CAIXA Cultural, após observarem a exposição “Êxodos”, de Sebastião Salgado, em cartaz nas galerias da CAIXA, e percorrerão os espaços culturais da região central de Curitiba. A oficina propõe a reflexão e o debate a respeito de temas explorados na exposição de Salgado, como a crise migratória, o caráter etnográfico que a arte pode assumir, as técnicas que a fotografia permite, a linguagem da fotografia na atualidade, entre outros aspectos.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Sala de Oficinas – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro, seguido de visita aos espaços culturais da cidade

Data: 28 de janeiro de 2017 (sábado)

Horários: 10h às 13h

Vagas: 15 vagas

Inscrições gratuitas: de 3 a 27 de janeiro pelo email gentearteirapr@caixa.gov.br

Classificação etária: recomendado para maiores de 15 anos



Evento: Oficina de Estamparia – com Cristina Araújo Rosa

Oficina com foco na criação e na experimentação de diferentes técnicas de estamparia e no estudo de conceitos como composição e padronagem.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Sala de Oficinas – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Data: 28 de janeiro de 2017 (sábado)

Horários: 14h às 18h

Vagas: 15 vagas

Inscrições gratuitas: de 3 a 27 de janeiro pelo e-mail gentearteirapr@caixa.gov.br

Classificação etária: recomendado para maiores de 15 anos



Evento: Oficina de Criação de Modelos de Negócios Culturais e Criativos – com Patrizia Bittencourt

Laboratório para a prática da modelagem de negócios. Entre os temas explorados estão as características do empreendedor, o desenvolvimento de uma atitude empreendedora, como transformar uma ideia em realidade, as ferramentas que podem ser utilizadas e as diferenças entre modelo de negócio e plano de negócio.

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Sala de Oficinas – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Data: 29 de janeiro de 2017 (domingo)

Horários: 14h às 18h

Vagas: 20 vagas

Inscrições gratuitas: de 3 a 28 de janeiro pelo e-mail gentearteirapr@caixa.gov.br

Classificação etária: recomendado para maiores de 16 anos