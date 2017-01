Dupla instrumental toca no C La Vie

A programação da Quarta Musical retorna ao restaurante C La Vie nesta semana, com um projeto instrumental. Hoje, o jantar é acompanhado do som das musicistas Lígia e Marília Passos. Os pratos da noite foram elaborados pelo chef Giuliano Secco, com releituras de clássicos franceses. A casa abre às 19h30 e o show às 20h30. O menu é servido a R$ 78 por pessoa. O cardápio regular da casa também estará disponível.



A violinista Lígia Passos e a violonista Marília Passos iniciaram suas carreiras há 25 anos, participando de diversos eventos musicais em todo o Paraná e pelo Brasil. Para a Quarta Musical do C La Vie, prepararam um repertório que valoriza a música brasileira, com MPB, chorinho, baião, bossa nova e samba.



SERVIÇO

Quarta Musical do Restaurante C La Vie

Data: Quarta-feira, 25 de janeiro

Horário: abertura da casa às 19h30, show de Lígia e Marília Passos às 20h30