Um Oscar de recordes à vista

O nostálgico musical La La Land: Cantando Estações tornou-se um recordista no Oscar, cujos indicados foram anunciados ontem pela manhã. O filme de Damien Chazelle arrebatou 14 indicações, igualando uma marca obtida apenas duas vezes na história: A Malvada (1950) e Titanic (1997).



A Malvada levou "apenas" seis Oscars. Já Titanic arrebatou 11, um recorde que também pertence a Ben-Hur (1959) e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003). La La Land pode levar até 13 prêmios, já que concorre em 13 categorias — duas de suas músicas estão indicadas à estatueta de Melhor Canção.



O musical conseguiu ainda o chamado “big five”, as indicações nas categorias mais prestigiosas do Oscar: filme, direção (Chazelle), atriz (Emma Stone), ator (Ryan Gosling) e roteiro. O último filme a conseguir o “big five” foi Trapaça (2013), que acabou perdendo todos. Em toda a história do Oscar, apenas três filmes venceram nesta cinco categorias: Aconteceu Naquela Noite (1934), Um Estranho no Ninho (1975) e O Silêncio dos Inocentes (1991).



La La Land — uma história de amor ambientada em Los Angeles — já havia sido o maior vencedor no último Globo de Ouro na história (sete prêmios), levou quatro estatuetas no Critic's Choice, soma 11 indicações no Bafta (o Oscar inglês) e concorre nas premiações dos sindicatos dos atores, dos roteiristas e dos produtores.



Isso é suficiente para colocar La La Land como favorito na disputa pelas estatuetas. Se vai ganhar, são outros quinhentos. Seu principal concorrente é Moonlight: Sob a Luz do Luar. Um ano após o Oscar ser criticado pela ausência de negros, o drama de Barry Jenkins aborda temas como racismo, homofobia e pobreza ao narrar a busca por identidade de um jovem que amadurece nas ruas violentas de Miami. O longa disputa em oito categorias, incluindo melhor filme e diretor.



Outro recorde na premiação é quanto ao número de atores negros indicados. Desprestigiados na última edição, eles emplacaram nomeações em todas as categorias: Denzel Washington (Cercas) como ator principal, Mahershala Ali (Moonlight) como ator coadjuvante, Ruth Neggam (Loving) como atriz principal e Viola Davis (Cercas), Naomie Harris (Moonlight) e Octavia Spencer (Estrelas Além do Tempo) como atrizes coadjuvantes.



Falando em recordes, Meryl Streep aumentou o recorde dela mesma, ao ser indicada por Florence Quem É Essa Mulher. Passou a somar 20 indicações como melhor atriz (incluindo principal e coadjuvante), oito a mais que a segunda colocada, Katherine Hepburn.

