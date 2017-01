Beckham dá bronca no filho em transmissão ao vivo

Brooklyn Beckham, filho de David e Victoria Beckham, levou uma bronca do pai enquanto fazia uma transmissão ao vivo em sua conta no Instagram. O vídeo tinha mais de 10 mil espectadores, entre eles, o pai. David entrou na transmissão e comentou que o filho deveria estar na escola. Logo depois, o pai reconheceu a camisa que o filho usava durante o vídeo. "Essa é minha camisa", escreveu o ex-jogador, que atuou por Manchester United e Real Madrid.

Gianecchini ganha festa para comemorar cinco anos sem câncer

O elenco da novela A Lei do Amor preparou ontem uma surpresa para Reynaldo Gianecchini: uma festa para comemorar os cinco anos da cura do câncer do ator. Claudia Raia foi uma das presentes na festa, e postou um registro do momento em seu Instagram. "Cinco anos de cura do meu amado Giane! Parabéns, você merece", escreveu na legenda. Em 2011, Gianecchini foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin. Tratou-se e conseguiu ficar curado.

Adnet “trolla” Fátima Bernardes com piada de solteira

Presente no Encontro de ontem, para divulgar a volta do programa Tá no Ar à programação da Globo, o humorista Marcelo Adnet chamou atenção ao cantar um rap bem-humorado sobre Fátima Bernardes. Na letra, o humorista relembrou importantes momentos da carreira da apresentadora, como a cobertura da Copa do Mundo de 2002, e também ressaltou sua transição do jornalismo para o entretenimento dentro da emissora. "Na tela da sua TV, de segunda a sexta-feira/Fátima Bernardes, tá na pista, tá solteira!". Ao ouvir o verso sobre seu estado civil, a apresentadora arregalou os olhos e ficou boquiaberta. Em seguida, levou a mão à cabeça, incrédula, e deu risada. "A galera da redação é terrível, né? Tudo culpa deles!", disse Adnet, apontando para a equipe do programa, enquanto abraçava Fátima. Em tom de brincadeira, ela respondeu: "Não adianta tampar o rosto, não! Vamos acertar as contas depois do programa. Não vou nem comentar, vou dizer só que adorei!".

Stevie Wonder dá canja com músico iniciante em hotel

Stevie Wonder esteve recentemente na NAMM, a National Association of Music Merchant, uma das maiores feiras de equipamentos musicais do mundo. No hotel em que estava acontecendo o evento, um músico chamado Grayson Erhard se apresentava. Ao ouvir o rapaz cantando "Superstition", Wonder não resistiu, e se juntou a Erchard para uma pequena apresentação.

MAIS

http://www.bemparana.com.br/noticia/484672/stevie-wonder-da-canja-com-musico-iniciante-em-hotel.-veja

João Carlos Martins é internado em São Paulo

O maestro João Carlos Martins foi internado na manhã de ontem, no Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital. Ele sofreu tromboembolia pulmonar. Diretor artístico e maestro da Bachiana Filarmônica Sesi-SP, ele é considerado um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach e teve como ponto alto de sua carreira a gravação da obra completa para teclado deste gênio da música. Na sequência, devido a problemas físicos (perda parcial dos movimentos das mãos), teve que abandonar a carreira de pianista, canalizando para a regência sua paixão pela música. A vida do maestro é retratada no filme João, estrelado pelo paranaense Alexandre Nero.

Responsáveis por filme rebatem acusações de maus tratos em cachorro

Após a repercussão surgida pela divulgação de um vídeo das gravações do filme Quatro Vidas de Um Cachorro, a Birds & Animals, empresa responsável pelas gravações das cenas com animais, elaborou uma carta em resposta às acusações que vêm recebendo, enviada ao site americano TMZ, um dos primeiros a divulgar o vídeo. Na carta, a empresa afirma que um vídeo "falsamente editado" foi divulgado para a mídia, e que não houve nenhum tipo de trauma ao cachorro. Além disso, alegam que a voz que diz para "arremessar" o cão na água é de uma pessoa que não tinha autoridade sobre ele. O TMZ, por sua vez, afirma que o vídeo foi divulgado da forma que foi obtido, sem edições.

Níver do dia

Tostão

ex-jogador, hoje cronista

70 anos