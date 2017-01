Senado aprova indicação de Nikki Haley como embaixadora da ONU

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Senado dos EUA aprovou nesta terça-feira (24) a indicação da governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, para o posto de embaixadora americana na ONU, apesar de sua inexperiência em política externa. Haley teve o apoio de 96 dos 100 senadores -todos os 52 republicanos e a maioria dos 46 democratas. A quase unanimidade é atribuída à posição menos radical em relação ao chefe, o presidente Donald Trump. Durante a sabatina ante os senadores, na semana passada, a governadora afirmou não apoiar a intenção de reduzir os recursos enviados à ONU e disse que vai defender os valores de liberdade e direitos humanos dos EUA. Da nova geração de líderes do Partido Republicano, enfrentou em 2015 a polêmica provocada pela remoção da bandeira confederada, depois que um supremacista branco matou nove fiéis negros em uma igreja de Charleston. Ela é a quarta integrante do gabinete a ser aprovada pelo plenário do Senado americano, depois de James Mattis (Defesa), John Kelly (Segurança Nacional) e Mike Pompeo (diretor da CIA). Indicado para o Departamento de Estado, Rex Tillerson foi respaldado pela Comissão de Relações Exteriores. Os demais nomeados por Trump ainda esperam a efetivação de seus nomes no cargo.