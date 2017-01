Flu vence Criciúma na Primeira Liga em jogo apertado e com gol de promessa

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com gol do jovem Pedro, de apenas 19 anos, o Fluminense venceu de forma apertada o Criciúma nesta terça-feira (24), por 3 a 2, em Juíz de Fora (MG), na estreia na Primeira Liga. O atacante entrou aos 24 do segundo tempo e precisou de apenas oito minutos para garantir a virada tricolor. PRIMEIRO GOL Este foi o primeiro gol de Pedro entre os profissionais do Fluminense. O jogador é tido como uma promessa da das divisões de base e, ano passado, no sub-20, marcou 32 gols. O MELHOR O equatoriano teve uma boa estreia pelo Fluminense, desempenhando bem o seu papel de meia, organizando as jogadas e dando a assistência para o gol de Pedro. O jogador melhorou de produção, principalmente, no segundo tempo. NA TRAVE O jogo foi marcado por bolas na trave, ambas no segundo tempo. Aos cinco, numa pancada do atacante tricolor Wellington Silva. Aos 20, com Kalil, do Criciúma, após boa jogada individual. DESFALQUES O Fluminense teve dois desfalques para a partida desta terça-feira e ambos por estarem servindo a seleção brasileira. O meia Gustavo Scarpa, na principal, e o atacante Richarlison, na sub-20. ESTREIAS O Fluminense promoveu as estreias dos equatorianos Sornoza e Orejuela, que vieram do Independiente del Valle (EQU). Pelo lado do Criciúma, a principal novidade foi o técnico e ex-atacante Deivid, que substituiu Roberto Cavalo na função. FLUMINENSE 3 X 2 CRICIÚMA Local: Mário Helênio, Juíz de Fora (MG) Hora: 20h (horário de Brasília) Árbitro: Adriano Milcviski Cartões amarelos: Lucas Fernandes (FLU); Diego Giaretta, Adagilso Pitbull (CRI) Cartões vermelhos: Não houve Gols: Raphael Silva, aos 25 minutos do primeiro tempo (CRI); Henrique, aos 36 minutos do primeiro tempo (FLU); Pedro, aos 32 minutos do segundo tempo (FLU); Marquinho, aos 42 minutos do segundo tempo (FLU); Hélio Paraíba, aos 43 minutos do segundo tempo (CRI) Fluminense FLUMINENSE Cavalieri, Renato, Renato Chaves, Henrique e Léo Pelé; Douglas, Orejuela e Sornoza; Marcos Júnior (Lucas Fernandes), Wellington Silva (Marquinho) e Henrique Dourado (Pedro) Técnico: Abel Braga CRICIÚMA Luiz, Maicon Silva, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira (Caíque Valdívia) e Alex Maranhão (Hélio Paraíba); Pimentinha, Jheimy (Kalil) e Adalgiso Pitbull Técnico: Deivid