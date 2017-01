Filme sobre resgate de refugiados na Grécia é indicado ao Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "4,1 Miles", sobre o resgate de refugiados na travessia do mar Egeu, entre as ilhas da Grécia e o território da Turquia, foi indicado nesta terça-feira (24) ao Oscar de melhor documentário de curta-metragem. Com 21 minutos de duração, o documentário conta o resgate sob a ótica do capitão da Guarda Costeira de Lesbos, uma das ilhas que mais receberam refugiados durante a crise iniciada em 2015 na Europa. A autora, Daphne Matziaraki, gravou todas as imagens do filme em um único dia -28 de outubro de 2015, quando o fluxo de pessoas rumo à Grécia pelas rotas dos mares Mediterrâneo e Egeu estava em seu auge. No lançamento do filme no jornal "The New York Times", em setembro, Matziaraki disse que era assustadora a quantidade de gente que tentava a travessia e se surpreendeu com a falta de preparo das forças gregas. "Quando eu estava lá, Lesbos tinha cerca de 40 guardas costeiros, os quais antes da crise de refugiados geralmente gastavam seu tempo com patrulhas de rotina. Muitos não têm treinamento de primeiros socorros e seus barcos não têm câmeras de calor ou qualquer equipamento necessário para grandes emergências." Em uma rede social, a cineasta grega radicada em São Francisco comemorou a indicação ao Oscar. "Que honra! Eu não poderia estar mais agradecida", disse. "4,1 Miles" é um dos três indicados que abordam direta ou indiretamente a guerra civil na Síria -o conflito no país árabe foi um dos principais motivos para que eles fossem mais da metade dos refugiados que chegam à Europa. Os outros dois são "The White Helmets", que aborda a história dos voluntários que protegem civis na guerra, e "Watani: My Homeland", sobre uma família que deixou o país para tentar uma nova vida na Alemanha. Além deles, foram indicados "Extremis", sobre os cuidados de saúde na velhice, e "Jon's Violin", que conta a história de um sobrevivente polonês do Holocausto que vendeu seu violino a uma menina americana.