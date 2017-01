(foto: Reprodução TV Globo)

Vivian e Mayara são as primeiras líderes do "BBB17". As sisters venceram a primeira oficial do reality, que colocou os competidores em uma disputa de resistência na noite desta terça-feira (24). Com a liderança dupla, os brothers terão que decidir quem ganhará a imunidade e quem leva para casa um prêmio de R$10 mil.

Na prova, cada dupla precisava manter um poste de iluminação aceso do lado de fora da "vila do BBB", por meio de duas hastes que deviam estar sempre encostadas nos postes. As duplas que deixavam sua luz apagar foram automaticamente eliminadas, lembrando que não era permitido dormir ou atender "chamados da natureza", como definiu o apresentador Tiago Leifert.



Gabriela Flor e Elis foram as primeiras a sair, seguidas por Ieda e Roberta, Pedro e Rômulo, Luiz Felipe e Marcos e Ilmar e Marinalva.