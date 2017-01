Grêmio busca zagueiros para fechar o grupo

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O grupo do Grêmio está perto de fechar as portas para entradas, mas seguirá podendo ver saídas. Depois de seis contratações, o time gaúcho entende que precisa somente de mais dois zagueiros e busca os negócios no mercado. Só que existem atletas atualmente no grupo principal que seguem à procura de novos clubes: Wallace Oliveira, Maxi Rodríguez, Fernandinho, Yuri Mamute, Lucas Coelho. Estes nomes ainda poderão deixar o Grêmio, mediante boa proposta de empréstimo ou saída em definitivo. O clube já havia liberado boa parte deles para buscar novo time, mas as prospecções não deram resultado ainda. "O Grêmio procura zagueiros, estamos olhando o mercado atrás de um ou até dois", disse Odorico Roman, vice de futebol. "E assim o elenco, no momento, estará completo", completou o dirigente. Bressan, emprestado ao Peñarol, deverá voltar. O time uruguaio solicitou o retorno dele quando da negociação pelo jovem Martín Chaves. Renato Gaúcho também havia citado o nome do zagueiro para reforçar o elenco, que atualmente só tem três jogadores para a função. Mesmo assim, o Grêmio deverá contratar mais dois atletas para a zaga. Entre os negociáveis, um já saiu. Henrique Almeida se acertou com o Coritiba por empréstimo. Wallace Oliveira, do Chelsea, deverá ser repassado a um novo interessado. O vínculo dele vai até metade da temporada. Maxi Rodríguez ainda tem mercado em clubes sul-americanos e pode ser cedido igualmente. Yuri Mamute andou pela Grécia e será reavaliado, mas a chegada de Jael pode ser sinal de poucas chances. Fernandinho, nos planos do Flamengo, segue em Porto Alegre e conta com bom conceito junto à comissão técnica. Uma oferta, contudo, deve ser aceita. O salário do meia-atacante é um dos motivos para eventual saída. Lucas Coelho e Batista, jovem formado nas categorias de base, deverão ser emprestados. O segundo esteve em vias de assinar com um clube português, mas a operação não se confirmou ainda. A ideia do Grêmio é ter um padrão salarial, com o mínimo de equidade, e contar entre 36 e 40 atletas para disputa da temporada. A folha de pagamento prevista está na faixa de R$ 7 milhões e a saída destes negociáveis ajudará a manter o planejado.