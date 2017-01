Atração nos EUA, 'árvore-túnel' de mil anos é derrubada por tempestade

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A famosa árvore "Pioneer Cabin", uma das mais antigas atrações turísticas da Califórnia, foi derrubada pelas tempestades que atingiram o Estado norte-americano neste mês. A sequoia gigante, que ficava dentro do parque das Árvores Grandes de Calaveras, tinha mais de mil anos e era conhecida por abrigar um túnel em seu tronco.

Segundo o departamento responsável pelos parques estaduais da Califórnia, a razão da queda foi o apodrecimento do tronco e das raízes, que não resistiram à força da chuva. A "Pioneer Cabin" foi ao chão na tarde do dia 8 e se partiu com o impacto. Ninguém ficou ferido. Foram raios que cortaram a base da árvore no início dos anos 1800. Em 1881, um túnel foi escavado em seu tronco para atrair mais turistas à região.

Por décadas, eles o atravessaram em cavalos e carruagens. Nos anos 1920, automóveis também passaram por ele. Milhares de visitantes já posaram embaixo da "Pioneer Cabin", que tinha cerca de 30 metros de altura e 7 de diâmetro. A sequoia estava localizada no bosque norte do parque, que reúne mais de 150 exemplares com cerca de 2.000 anos.