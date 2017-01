SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia de Artes e Técnicas de cinema, instituição que concede anualmente o prêmio Cesar, anunciou, nesta quarta-feira (25), os indicados ao troféu deste ano. E 'Aquarius' recebeu uma indicação para concorrer na categoria de melhor filme estrangeiro. O Cesar seria o equivalente francês ao Oscar nos Estados Unidos. O longa-metragem de Kleber Mendonça Filho concorre com filmes como "Eu, Daniel Blake", "Manchester à Beira-Mar", "Bacalaureat", "A Garota sem Nome" e "É Apenas o Fim do Mundo". Os líderes foram "Elle", de Paul Verhoeven, e "Frantz", de François Ozon, com onze indicações cada. Em seguida, vem "Mistério na Costa Chanel, de Bruno Dumont. Os três concorrem, entre outras categorias, a melhor filme. Além de "Elle", "Frantz" e "Mistério na Costa Chanel", outros cinco longas disputam o prêmio de melhor filme no Cesar: "Divines", "Agnus dei", "Mal de pierres" e "Victoria".