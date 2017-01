Weverton, do Atlético Paranaense, estreia como titular da Seleção Brasileira

(foto: Lucas Figueiredo/ Mowa Press/ Divulgação)

O goleiro Weverton, do Atlético Paranaense, fará sua a estreia na Seleção Canarinho nesta noite de quarta-feira, 25. Campeão olímpico e presença constante nas convocações do técnico Tite, o nome do goleiro Weverton, como titular foi divulgado na noite desta terça-feira, 24, pelo próprio treinador. O amistoso, chamado de Jogo da Amizade, entre Brasil e Colombia, será disputado na noite desta quarta-feira, 25, às 21h45, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A divulgação dos jogadores que iniciam a partida foi revelada pelo próprio treinador. Além de Weverton, a seleção verde e amarela entra em campo com Fagner, Geromel, Rodrigo Caio e Fábio Santos; Walace; Willian Arão, Lucas Lima, Dudu e Robinho; Diego Souza.

Neste amistoso, foram convocados apenas jogadores que atuam no Brasil. Essa também será mais uma homenagem aos jogadores da Chapecoense que morreram em um trágico acidente de avião no dia 29 de novembro, na Colômbia.