Dívida pública fecha 2016 no maior patamar da série histórica

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Dados divulgados nesta quarta-feira (25) pelo Tesouro Nacional mostram que a dívida pública federal encerrou o ano passado em R$ 3,112 trilhões, aumento de 11,4% na comparação com 2015 e maior patamar desde 2004, início da série histórica. Em 2015, a dívida terminou o ano em R$ 2,793 trilhões. O resultado está dentro do intervalo previsto pelo PAF (Programa Anual de Financiamento). A projeção do programa para este ano era de uma dívida entre R$ 3,100 trilhões e R$ 3,300 trilhões. A composição da dívida em 2016 foi de 35,7% de títulos prefixados (ante 39,4% em 2015), 31,8% de índices de preços (de 32,5% em 2015), 28,2% de taxa flutuante (22,8% em 2015) e 4,2% de câmbio (para 5,3% em 2015). O prazo médio dos vencimentos foi de 4,5 anos, ante 4,6 anos no ano anterior. Todos esses indicadores ficaram dentro das projeções do PAF.