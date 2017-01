Fifa anuncia sorteio da Copa em 1º de dezembro no Kremlim

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou que o sorteio da copa do Mundo de 2018 será realizada no dia 1º de dezembro em Moscou. O local escolhido para a cerimônia foi o Palácio Estatal do Kremlim, sede do governo russo. O Palácio pode comportar até seis mil pessoas e já recebeu diversas solenidades e eventos culturais, como apresentações de Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Elton John e Cirque du Soleil. Até o momento, a única seleção garantida na Copa do Mundo é a Rússia, como país-sede.