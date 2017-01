Mayara e Vivian vencem a primeira prova do líder do BBB17

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durou só duas horas a primeira prova do líder do BBB17, em que os participantes precisavam segurar um bastão para manter uma luz acesa. E as vencedoras foram Mayara e Vivian, depois de Ilmar e Marinalva deixarem a prova. Foi uma das provas de resistência mais rápidas do BBB. Com 20 minutos, quatro das seis duplas já haviam sido derrotadas. As confinadas comemoraram bastante para comemorar a vitória, mas agora há uma possibilidade de discórdia à frente. Só uma delas vai ficar com a liderança -logo, com a imunidade-, enquanto a outra vai receber R$ 10 mil. A manauara e a mineira devem decidir entre si qual delas será a líder.