Campeões da Copa BR deixam Fla e geram economia

VINICIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo começa 2017 com uma considerável economia em salários para a temporada. O departamento de futebol calcula em R$ 12 milhões pelo fato de realocar 16 jogadores em outros clubes. Todos voltariam de empréstimos, e apenas o meia Jajá ainda não foi negociado. De todos os atletas que se transferiram, Mugni rescindiu o contrato e três deixarão o time carioca pela "porta dos fundos". O volante Luiz Antonio e os atacantes Paulinho e Rafinha foram campeões da Copa do Brasil de 2013 e não têm mais chances de atuarem pelo clube da Gávea. Luiz Antonio foi emprestado para a Chapecoense e encerra o vínculo com o Flamengo em 31 de dezembro. Rafinha está no Thai Ronda, da Tailândia, e tem contrato até 31 de janeiro de 2018. Paulinho foi para o Vitória e o compromisso com os cariocas se encerra em 28 de fevereiro de 2018. Apesar de os vínculos de Rafinha e Paulinho só terminarem no começo do próximo ano, os dois não jogarão mais pelo Flamengo. Com isso, jogadores que conquistaram um título nacional importante, mas que também deram dor de cabeça aos dirigentes, encerram as respectivas trajetórias com a camisa rubro-negra. Além de Jajá, o Flamengo também estuda a situação de Canteros, emprestado ao Vélez até o meio do ano e que não está nos planos do departamento de futebol. A economia de R$ 12 milhões gerada pelas realocações ajudam o clube na gestão do elenco, mas não garantem imediatamente fôlego financeiro para reforços, já que gastar com os atletas em questão não estava no orçamento de 2017. Também houve uma economia de última hora em salários com o goleiro Paulo Victor, emprestado ao Gaziantepspor, da Turquia, por um ano e meio. No entanto, o ex-titular não faz parte da lista de realocados, já que era peça do elenco na avaliação da comissão técnica. Confira a lista dos jogadores realocados pelo Flamengo: Luiz Antonio - Chapecoense Paulinho - Vitória Rafinha - Thai Ronda (Tailândia) Léo - Atlético-PR Muralha - Pohang (Coreia do Sul) Trindade - Ceará Douglas Baggio - Ceará César - Ferroviária Jonas - Coritiba Nixon - RB Brasil Dumas - Global FC (Filipinas) Daniel dos Anjos - Atletico-GO Daniel - Maccabi Tel Aviv (Israel) Gabriel Ramos - Cuiabá Canteros - Vélez (Argentina) Mugni (rescisão contratual)