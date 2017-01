Nadal se emociona ao vencer Raonic e avança para semifinal na Austrália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O espanhol Rafael Nadal, 30, continuou sua brilhante atuação no Aberto da Austrália e derrotou nesta quarta-feira (25) o canadense Milos Raonic por por 3 sets a 0, com parciais 6-4, 7-6 (7) e 6-4. Nono colocado do ranking ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), Nadal alcança sua primeira semifinal em torneios de Grand Slam em três anos -a última foi em 2014 no Aberto da França. Nadal confirma a sua recuperação depois de conviver com problemas físicos no ano passado. "Milos é um adversário muito difícil. Eu sabia que haveria momentos difíceis no jogo quando se joga contra ele. Ele tem um dos melhores saques do circuito", disse o espanhol. O espanhol disputará a semifinal com o búlgaro Grigor Dimitrov por uma vaga na final. A outra semifinal terá um duelo suíço: Roger Federer e Stan Wawrinka.