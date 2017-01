Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

25/01/17 às 11:43 - Atualizado às 12:25 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

Um jovem de 19 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (25), no bairro Colônia Maria José, em Quatro Barras, em cumprimento de um mandado de preventiva, por um roubo efetuado em novembro de 2016. O caso está com a Delegacia de Campina Grande do Sul.

