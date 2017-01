Com proposta do Atlético-MG, agente de volante chileno está no Brasil

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Além de Elias, o Atlético-MG também negocia com outro volante. É o chileno Claudio Baeza, do Colo-Colo. Em junho, o jogador de 23 anos fica sem vínculo com o clube o revelou e já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Com interesse na contratação em um dos destaques do Colo-Colo, o Atlético já apresentou uma proposta ao jogador. Agente de Claudio Baeza, Cristían Urquieta, está em São Paulo para acertar detalhes da transferência do jogador. Procurado pelo UOL Esporte, o empresário evitou dar detalhes sobre o motivo viajar ao Brasil. Ao ser questionado sobre o interesse atleticano, Urquieta limitou-se a classificar o Atlético como uma grande equipe. Se buscar dois volantes era uma necessidade, desde as saídas de Júnior Urso e Leandro Donizete, contratar dois jogadores da posição virou praticamente uma obrigação para a diretoria atleticana. Nessa terça-feira o clube informou que o volante Lucas Cândido sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo. O jogador vai ser operado e vai ficar alguns meses sem condição de jogo. Claudio Baeza chamou a atenção da diretoria atleticana após os confrontos pela Copa Libertadores. Nas duas edições anteriores do torneio, em 2015 e 2016, o Colo-Colo foi do mesmo grupo do Atlético. Foram quatro partidas entre os dois clubes e Baeza atuou e todas as partidas. Embora fique sem contrato em breve, Baeza pode gerar algum tipo de custo ao Atlético em caso de acerto. Como o desejo do clube brasileiro é contar com o volante imediatamente, o Atlético pode ter de dar alguma compensação financeira ao Colo-Colo, para que o clube chileno libere Baeza dos meses que ainda restam do contrato. Enquanto negocia com Baeza, o Atlético segue firme em busca de um acerto para contar com Elias. O volante brasileiro dificilmente vai ficar no Sporting, que aceita liberar o jogador por 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 8,5 milhões). O presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, foi a Lisboa para acertar o negócio. O único volante contratado pelo Atlético para 2017 é Roger Bernardo, que está no Ingolstadt, mas chega à Cidade do Galo somente em julho, após o término do contrato com o clube alemão.