(foto: Luciano Pereira/Arquivo Pessoal/Facebook)

Um casal de estudantes apaixonados resolveu se casar no fim deste ano. Sem dinheiro, eles resolveram vender bombons em em um cruzamento do bairro Jardim das Américas. Ela vestida com um véu na cabeça e ele de gravata, empunhado um quadro negro onde pedem ajuda para conseguirem se casar, comprando um bombom. O empreendimento tem dado tão certo que o casal está literalmente bombando nas redes sociais. Fabiana de Oliveira Dangui, de 20 anos, e Rower Allan Ferreira da Silva, de 25, tem como vender 160 doces por fim de semana até dezembro deste ano, quando será realizado a casamento.

No perfil social do Facebook, Fabiana agradece as pessoas que, emocionadas com o pedido, naço deixam de ajudar o casal. Ela conta que há pessoas que, às vezes, deixam o dinheiro e nem pegam o doce. "Tínhamos um pouco de medo e receio no começo, não sabíamos qual seria a reação das pessoas ao nos verem com um véu na cabeça e uma gravata no pescoço, segurando um quadro e oferecendo bombons para ajudar em nosso casamento", diz em seu post. "Mas realmente fomos surpreendidos, pessoas que nos fazem rir com piadas do tipo “vocês tem certeza disso?”, “olha que ainda dá tempo...”, como também muitos elogios, "parabéns", palavras de carinho que nos arrancam sorrisos e nos motivam ainda mais."

No perfil, ela conta que o casal decidiu correr atrás e vender porque um casamento custa muito caro. "E este é o nosso sonho! Somos universitários e estagiários, então com o apoio de um amigo nosso que já havia feito isso e nos inspirando em outros casais resolvemos colocar a ideia em prática", conta.

A jovem relata ainda que algumas pessoas têm dúvidas e perguntam se o dinheiro realmente é para o casamento. "Nós entendemos a situação social, política e a corrupção pela qual o país passa, mas tudo o que arrecadamos é sim para o casamento. Toda ajuda é bem vinda! Agradecemos de coração a cada um de vocês que estão nos apoiando e ajudando de alguma maneira."



Quem quiser ajudar comprando os bombons pode comprá-los, durante os finais de semana, no semáforo da Rua Frei Rogério, entre a Avenida Francisco H. Dos Santos e a Rua Rodolpho Senff, no bairro Jardim das Américas.