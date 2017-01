Dudu e Robinho conversam após briga e lideram ataque da seleção

PEDRO IVO ALMEIDA RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após excelente desempenho em 2016, Dudu e Robinho marcaram presença na lista de melhores do Campeonato Brasileiro da última temporada. O reconhecimento chegou também no início de 2017, com a convocação de ambos para a seleção brasileira. Os dois lideram o ataque da equipe que enfrenta a Colômbia nesta quarta-feira (25), no Engenhão, em amistoso beneficente com renda revertida para os familiares das vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense. Antes de atuarem juntos no time titular de Tite, no entanto, os destaques de Palmeiras e Atlético-MG tiveram que resolver uma polêmica recente. Dudu e Robinho brigaram após um lance no confronto entre os clubes no último mês de novembro. Após uma falta sofrida pelo alviverde, sobraram empurrões, dedos direcionados no rosto e gritos de "você é um m...". Os dois só não esperavam que teriam que solucionar a questão pouco mais de dois meses depois. "A gente conversou ali. Acabamos até brincando com isso. Tudo zerado. Aquela situação foi de jogo. Cada um defendendo seu time. Agora é jogar junto para ajudar o mesmo time, fazer com que a seleção faça um bom jogo", comentou Dudu. E se antes cada um defendia um lado, a briga agora é pelo mesmo objetivo: ser lembrado por Tite apenas pelo desempenho com a bola nos pés e conquistar uma vaga fixa na seleção. Sem poder convocar atletas que atuam fora do Brasil, Tite teve que elaborar uma lista caseira para o amistoso. Mas deixou claro que os jogadores nacionais podem ser lembrados em futuras convocações -para Eliminatórias. "O objetivo é esse. Precisamos aproveitar essa oportunidade e mostrar trabalho. Tenho certeza que o Tite estará nos observando. E já falou que todos terão chances", completou o atacante palmeirense. Além de Dudu e Robinho, o ataque da seleção terá outra novidade nesta quarta-feira: Diego Souza, do Sport. Tite ainda confirmou Weverton; Fagner, Geromel, Rodrigo Caio e Fábio Santos; Walace, Willian Arão e Lucas Lima na formação titular para o amistoso.​