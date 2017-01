Grafite de Kobra na avenida 23 de maio é pichado com rosto de Doria

JULIANA GRAGNANI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais um ataque de pichadores contra o prefeito João Doria (PSDB), um mural feito pelo grafiteiro Kobra, na avenida 23 de maio, foi pintado de cinza nesta quarta (25), em alusão à decisão do prefeito de eliminar trechos inteiros dos grafites na via.

A campanha de Doria contra pichadores e, na semana passada, sua decisão de apagar o gigante painel de grafites feitos em 2015 na avenida 23 de maio, reacendeu a "guerra de spray" em São Paulo. O mural de Kobra, que Doria sempre destacava como um dos que permaneceriam na avenida, foi pintado por cima com uma tinta cinza. Um lambe-lambe que retrata Doria com um compressor foi colado à parede, como se ele estivesse apagando o grafite. Há duas semanas, Doria de fato segurou um compressor em mãos e apagou pichações na via, pintando-as de cinza.

Durante a semana passada, funcionários da prefeitura pintaram de cinza outros trechos de grafite da avenida 23 de maio. Antes mesmo de tomar posse, o tucano anunciou seu o programa municipal Arte Urbana, de combate à pichação, que integra o projeto de zeladoria de Doria, batizado de Cidade Linda.

O tucano quer transformar pichadores em artistas por meio de oficinas integrantes do programa. Na esteira da medida, Doria resolveu que a prefeitura iria apagar os grafites na área conhecida como Arcos do Jânio, no centro da cidade. O local, alvo histórico de pichações, recebeu os grafites em 2015, após autorização da gestão do então prefeito Fernando Haddad (PT). O mesmo acontece com os murais da avenida 23 de Maio.

Doria resolveu manter apenas oito trechos grafitados -"os demais já estão envelhecidos ou foram mutilados por pichadores", entre eles um painel de Eduardo Kobra. Doria defende a criação de uma área na cidade para grafiteiros e muralistas. O tucano também anunciou a instalação de câmeras onde há monumentos e vigilância da GCM (Guarda Civil Metropolitana) para coibir pichações.