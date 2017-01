SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi sem "ataque" do público, mas o bolo gigante de aniversário de São Paulo voltou às ruas do Bixiga. Às 11h50 desta quarta-feira (25), organizadores da festa distribuíram cerca de 120 metros de bolo que foram confeccionados por moradores e cantinas do tradicional bairro do centro de São Paulo. A festa está desde 2009 sem patrocínio oficial para confecção de bolo. Desde então, o que ocorre é a distribuição de pequenos bolos industriais embalados. A tradição de fazer um bolo gigante para o aniversário de São Paulo surgiu em 1986 nas ruas do Bixiga. Com o crescimento da festa, se popularizou também o momento do "ataque", em que uma sirene autorizava que o público comesse o bolo. Em questão de segundos, o público comia ou guardava todo o doce sobre as mesas. Neste ano, moradores do bairro se voluntariaram a distribuir o doce para quem foi à rua Rui Barbosa, na manha desta quarta-feira. "Foi a vitória do espírito comunitário que não acontecia há muito tempo no Bixiga. Todo mundo apareceu para doar bolo ou para ajudar a servir para a comunidade", conta Thais Taverna, 34. "Queremos que o ano que vem cresça mais ainda." O público se preparou e houve quem levasse até bolsa térmica. Enquanto organizadores da festa cortavam os pedaços do bolo, as pessoas gritavam pedindo o doce atrás de grades. Thais é neta de Walter Taverna, 83, que é uma espécie de agitador cultural do Bixiga e que durante anos organizou o bolo de aniversário de São Paulo no bairro. Walter esteve presente à festa nesta quarta-feira e ajudou a servir o bolo.