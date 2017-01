Coritiba terá sete desfalques na estreia em 2017

O meia Ruy: titular do Coritiba na estreia em 2017 (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba não contará com seis jogadores para o primeiro jogo oficial da temporada 2017. No domingo, fora de casa, o time enfrenta o Cianorte, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense. O técnico Carpegiani não poderá contar com o volante Jonas, com o lateral-direito Dodô e com os atacantes Kleber, Rildo, Neto Berola, Henrique Almeida e Filigrana.

O colombiana Filigrana ainda depende de documentação para ser registrado. O atacante Kleber está suspenso na primeira rodada do Estadual, devido a punição do TJD-PR. Ele foi suspenso por um jogo por ter se envolvido em confusão com o lateral-direito Léo, em Atletiba de 2016. O lateral-direito Dodô está com a seleção brasileira sub-20, que disputa o Sul-Americano da categoria.

Os demais jogadores passam por processo específico de recuperação física.

Com isso, a provável escalação para a estreia é Wilson; Thiago Lopes, Werley, Juninho e Carlinhos; Edinho, Alan Santos, Yan, Ruy e Iago; Léo Santos. Esse foi o time titular usado por Carpegiani nos últimos treinos.

O treinador também vem testando Matheus Galdezani no lugar de Alan Santos e Kady na vaga de Ruy.