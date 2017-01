Muros de contenção em canal do Rio Belém serão reconstruídos

(foto: SMCS)

A Prefeitura de Curitiba reiniciou nesta quarta-feira (25) a reconstrução dos muros de contenção no canal do Rio Belém, dentro do Bosque do Papa, no Centro Cívico.

Serão reconstruídos 30 metros de muro de concreto armado, além da construção de vigas transversais para evitar novos deslizamentos de terra. A expectativa é que a obra seja concluída em 30 dias.

O secretário de Obras Públicas e Infraestrutura, Eduardo Pimentel, explica que os serviços de reparo no local estavam paralisados desde outubro por falta de equipes de manutenção para executar as obras. “Como esse é um ponto turístico importante de Curitiba, fizemos questão de reiniciar as obras o quanto antes. Para isso, contratamos uma empresa de manutenção para executar os trabalhos e devolver aos curitibanos o parque em excelente estado”, afirmou.