Polícia Civil apreende três tratores com valor estimado de R$ 700 mil

Três tratores foram recuperados por investigadores da 5ª Subdivisão Policial (SDP) de Pato Branco, na segunda-feira (23), após um homem desconfiar da mercadoria que comprou de uma empresa de Santa Catarina (SC). Os veículos seriam transportados do município de Monte Negro (RS) até a cidade de Maringá (PR). A carga foi desviada durante a viagem.

Segundo as investigações, um empresário de Pato Branco comprou três tratores de uma empresa de Santa Catarina, pelo valor de R$ 150 mil cada. Quando a mercadoria chegou, no sábado (21), ele verificou a documentação e percebeu que a empresa que tinha faturado os veículos não era do setor.

