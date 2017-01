Denarc apreende droga avaliada em R$ 150 mil em Cascavel

Cerca de 260 quilos de maconha foram apreendidos no final da manhã de terça-feira (24), por investigadores da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) dos núcleos de Pato Branco e Cascavel, na BR-277. Os entorpecentes foram localizados no porta-malas e banco de trás do veículo Airtrack que foi abandonado às margens da rodovia.

Após a Polícia Civil receber uma denúncia que um carro com drogas sairia de Foz do Iguaçu com destino à região Oeste do Paraná, passaria por Cascavel para realizar uma entrega de drogas. Desta forma policiais iniciaram as diligências para localizar o veículo.

