Participantes do Enem 2016 ainda não conseguem fazer inscrições no Sisu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2016 ainda continuam com dificuldades para fazer as inscrições no Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que reúne as vagas de universidades públicas. O governo federal não informou quantos candidatos estão sendo prejudicados pelas falhas no sistema, mas afirma garantir que nenhum terá prejuízo nas inscrições. O MEC (Ministério da Educação) "identificou inconsistências no sistema, que estão sendo sanadas", de acordo com nota da assessoria de imprensa encaminhada nesta quarta-feira (25) após questionamento da reportagem. O mesmo texto havia sido divulgado na terça-feira, quando as inscrições no Sisu foram abertas e candidatos passaram a enfrentar problemas. A previsão, segundo o MEC, é que até o fim do dia o sistema volte à normalidade. Falhas do MEC já haviam dificultado o acesso às notas do exame na semana passada. Foram identificados ainda cerca de 700 candidatos cujas notas na base de dados do Enem registravam participação na primeira e também na segunda aplicação do exame. "Essas inconsistências já foram corrigidas", diz o MEC. Caso os participantes encontrem problemas, o MEC indica entrar em contato pelo telefone 800 616161 ou pela e-mail da ouvidoria do MEC: ouvidoria@mec.gov.br. Participaram da segunda aplicação do Enem, em dezembro passado, candidatos em escolas ocupadas onde o exame havia sido cancelado. Cerca de 18 mil participantes dessa segunda aplicação não haviam conseguido acessar a nota na semana passada. As inscrições no Sisu ficam abertas até as 23h59 da próxima sexta-feira (27). Estão disponíveis nesta edição 238.397 vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. As vagas são para ingresso no primeiro semestre de 2017.