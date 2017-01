Chega ao fim tentativa de assalto com reféns a loja na zona norte de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tentativa de assalto a uma loja das Casas Bahia, na zona norte de São Paulo, chegou ao fim após clientes ficarem como reféns por mais de quatro horas. A Polícia Militar não soube informar o número de reféns. Os assaltantes anunciaram o assalto à loja, no bairro da Brasilândia, por volta das 12h desta quarta-feira (25). Com a chegada dos policiais, os criminosos mantiveram um grupo de clientes como reféns no depósito da unidade. De acordo com a Polícia Militar, houve sucesso na negociação e os assaltantes se entregaram. Sete homens foram presos. Seis deles já haviam se entregado no início da tarde e, por volta das 16h30, o último criminoso se rendeu. A policia ainda apreendeu três armas com o grupo. Agentes da Força Tática e do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da PM participaram da operação. Não há registro de feridos. A tentativa de assalto ocorreu na loja das Casas Bahia da rua Parapuã, altura do número 1.407.