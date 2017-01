(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Gentil mostrou para seus seguidores, nesta quarta-feira (25), uma tatuagem fofa que fez para homenagear os filhos Lucas, 9, e Gabriel, 1. Com estilo minimalista, a imagem retrata Fernanda fazendo carinho em uma criança, que é uma mescla dos dois filhos. "A mãe cuidando dos dois em um; manchinha do Gabriel e covinha do Lucas", explicou a apresentadora do "Esporte Espetacular" sobre a imagem. "Para sempre na minha pele, só porque no coração ainda não dá para tatuar, mas quando der me avisem", completou. Lucas é filho do tio de Fernanda, com quem ela divide a guarda após um pedido feito pela tia antes de morrer. Gabriel nasceu enquanto a apresentadora se relacionava com o ex-marido, Matheus Braga.