Donald Trump assina ordem para construção de muro na fronteira com o México

Redação Bem Paraná com agências online

25/01/17 às 18:00 - Atualizado às 18:04 Redação Bem Paraná com agências online

(foto: Ron Sachs/Pool/Agência Lusa)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira (25) uma ordem executiva para destinar fundos federais para a construção de um muro com a fronteira do México. Esta, inclusive, foi uma das principais e mais polêmicas promessas de campanha do republicano, que ainda insiste que os mexicanos paguem pela obra de alguma forma.

Além do muro, Trump também congelou recursos públicos para as "cidades-santuário", que são aquelas que se negam a prender e deportar imigrantes em situação irregular. Com isso, aqueles municípios que se recusem a fornecer informações às autoridades sobre o status de imigração de pessoas detidas ficarão sem fundos federais, casos de Chicago, Nova York e Los Angeles.

Nesta quarta-feira, Trump também concedeu uma entrevista à ABC News, na qual afirmou que a construção do muro começará "assim que possível", garantindo ainda que o planejamento da construção já começou.