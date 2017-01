SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma série de apresentações artísticas na avenida Paulista celebrou o aniversário de 463 anos da cidade de São Paulo, nesta quarta-feira (25). Como nos demais feriados, a avenida está aberta para pedestres e ciclistas até as 19h, sem a circulação de automóveis. Mais cedo, a trupe circense Cia. K realizou intervenções aéreas, com os artistas suspensos por um guindaste. Uma delas, o "Pianista Voador", chamou a atenção dos presentes na Paulista. Sentados em um piano içado pelo guindaste, o pianista Lucas Vargas e a cantora Ieda Cruz apresentaram a clássica "Sampa", de Caetano Veloso, canções de Egberto Gismonti e um pot-pourri de sambas de Adoniran Barbosa. A companhia também fez exibições em mobiles, em que sete artistas se apresentaram com tecidos, também suspensos pelo guindaste. Outras intervenções ocorrem até o final da tarde. CALOR A capital teve um dia de calor e sol, sem chuvas como na última semana -houve apenas uma rápida garoa no final da manhã em alguns pontos da cidade. A média máxima de temperatura atingida foi de 29°C. A chuva deve voltar durante a noite, com pancadas.