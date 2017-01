Corinthians ganha seu décimo título da Copa São Paulo

(foto: Reprodução/Corinthians)

EDUARDO RODRIGUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians comprovou o favoritismo nesta quarta-feira (25) ao derrotar o Batatais por 2 a 1 na final da Copa São Paulo de futebol júnior e garantiu o seu décimo título da competição. O clube é o maior vencedor do torneio seguido pelo Fluminense, que tem cinco conquistas. Embalada pela torcida que lotou o Pacaembu, a equipe da capital paulista dominou praticamente toda a partida e deu pouca chance para o time do interior.

Os mais de 34 mil torcedores aproveitaram o feriado que comemora os 463 anos de São Paulo para ver Carlinhos se consagrar em duas jogadas. Artilheiro da Copinha com 11 gols, foi da cabeça do atacante que saiu o gol que abriu o placar, aos 39 min do segundo tempo.

Três minutos mais tarde, o camisa 9 deixou Marquinhos na cara do goleiro Gerson para ampliar. Douglas Pote diminui para o Batatais, aos 44 min. A situação dos corintianos no jogo poderia ter sido mais tranquila se não fosse a falta de pontaria nos 45 minutos iniciais. A equipe comandada por Osmar Loss criou claras oportunidades de gol, mas quando não parou no goleiro esbarrou na trave.

Logo aos 5 min de partida Marquinhos recebeu passe de Carlinhos dentro da área, que tentou empurrar para o gol mas foi atrapalhado pelo zagueiro. Aos 18 min, Fabricio Oya cobrou uma falta com efeito deixando o goleiro sem reação. O meia foi o destaque da etapa inicial.

As principais jogadas ofensivas saíram dos pés do camisa dez. Além das finalizações perigosas, ele comandou o time dentro de campo e chamou a torcida para cantar mais alto. O primeiro chute a gol do Batatais veio somente aos 24 min com Thales Henrique. O atacante recebeu cruzamento rasteiro dentro da área e por pouco não abriu o placar. Apesar de também ter sido superior no segundo tempo, o Corinthians não colocou a mesma pressão apresentada no primeiro tempo.

Quando o time estava em seu melhor momento, o jogo foi interrompido por causa de sinalizadores acendidos pelas torcidas organizadas, aos 34 min. A pausa, porém, parece não ter atrapalhado. Um minuto após o reinicio da partida, aos 39 min, Marquinhos cruzou na cabeça de Carlinhos, que fez o primeiro. Aos 42 min, o atacante retribui a gentileza e deixou Marquinhos em boas condições para ampliar. O Batatais diminui com um golaço.

Aos 44 min, Douglas Pote recebeu um longo lançamento, dominou e encobriu o goleiro Filipe. Esta foi a primeira decisão da história do clube de Batatais na Copinha. Com 30 gols marcados e sete sofridos, o Corinthians encerrou a Copa São Paulo com 100% de aproveitamento. Foram nove jogos e nove vitórias.

BATATAIS Gerson: Wislem Júnior, José Neto, Léo Alves (Cadu) e Igor Tostes; Everton Casimiro, Yuri e Murilo; Douglas Pote, João Leoncini e Thales (Victor Rafael). Técnico: Paulo Lippi

CORINTHIANS Filipe, Samuel (Guedes); Thiago, Del'Amore e Luisinho (Lucas Minele); Renan Areias, Mantuan, Pedrinho (Vitinho), Fabrício Oya (Matheus) e Marquinhos (Lucas Amorim); Carlinhos. Técnico: Osmar Loss

Gols: Carlinhos (C), aos 39min, Marquinhos (C), aos 42min, e Douglas Pote (B), aos 44min do 2º tempo.

Juiz: Cleber Luis Paulino (SP)

Cartões amarelos: Léo Alves e Igor Tostes (B)

Local: Pacaembu, em São Paulo (SP) Público total: 36.010 Renda: R$ 851.221