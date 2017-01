Sandero RS tem desempenho esportivo e seguro

O Sandero R.S. 2.0 tem preço sugerido de R$ 58.880. Com motor 2.0 aspirado, que entrega 150 cv O interior inspira um cockpit, com bancos tipo concha. A traseira se destaca pelo spoiler e dupla saida do escapamento

Avaliamos o Sandero R. S. 2.0, cedido pela Renault no Brasil. O modelo manteve o mesmo DNA do famoso Sandero, mas traz importantes mudanças estéticas e mecânicas (motor, câmbio, suspensão, freios, entre outras). Bom para o consumidor, que pode curtir um esportivo médio com boa relação custo/benefício, , a R$ 58.880. Com rodas de 17 polegadas, o único opcional, o modelo custa R$ 59.880. O Sandero RS foi desenhado e desenvolvido pela Renault Sport, em conjunto com as equipes de design e engenharia da América Latina, sendo um legítimo esportivo. Com motor 2.0 aspirado, que entrega 150 cv e 20,9 kgfm com etanol, associado a um câmbio manual de 6 velocidades com relações curtas para maior esportividade, o “hot hatch” atinge a velocidade máxima de 202 km/h e vai de 0 a 100 km/h em apenas 8,0 segundos. O Renault Sandero R.S. 2.0 se destaca por sua capacidade de proporcionar sensações esportivas desde o primeiro toque no acelerador, além de muito prazer na utilização diária, com aquele ronco inconfundível. Além do bom motor, as principais alterações em relação ao Sandero Dynamique são as novas regulagens de suspensão, o assistente de arrancada em subida (HSA), o sistema de freios a disco nas quatro rodas, o controle eletrônico de estabilidade (ESP) com regulagem específica R.S. e o sistema de direção eletro-hidráulica (EPHS), além dos três modos de condução que podem ser selecionados através do botão “R.S. drive”: Normal, com ESP ligado, regimento do motor normal com GSI (Gear Shift Indicator), programado para baixo consumo; Sport, também com ESP Ligado, mapa de injeção alterado, regimento do motor mais alto, respostas do acelerador mais rápidas, GSI (Gear Shift Indicator) reposicionado para troca de marcha esportiva, ronco do motor mais esportivo e Sport+, com o ESP desligado, permitindo uma condução esportiva, aproveitando plenamente todo o potencial do carro. Basta acionar o botão R.S. e escolher a sua opção. No seu visual, as principais diferenças por fora ficam por conta dos novos para-choques (dianteiros e traseiros), rodas 195/55 R16 com acabamento ‘Black Aluminium’ (opcional rodas 205/45 R17), saias laterais, do spoiler traseiro, dupla saída do escapamento, espelhos retrovisores na cor preta brilhante e inscrição R.S. abaixo do logotipo Renault na grade dianteira e tampa traseira. O interior do Sandero R. S. 2.0 foi inspirado em um cockpit, com pedaleiras de alumínio, bancos e volante esportivos exclusivos. As cores e grafismos do painel de instrumentos são específicos da versão R.S., e as saídas de ar ganharam detalhes na cor vermelha. Ele é um carro completo e vem de série, com ar-condicionado automático e Media NAV Evolution, com tela de 7 polegadas touchscreen, que oferece bem mais do que GPS, Bluetooth® e rádio.