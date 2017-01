Ícone da TV, Mary Tyler Moore morre aos 80 anos

(foto: Reprodução)

Uma das atrizes mais icônicas da televisão norte-americana morreu nesta quarta-feira (25). Mary Tyler Moore tinha 80 anos de idade e morava em Connecticut.

Ela foi uma das primeiras mulheres a fazer sucesso na TV, ficando conhecida por seus trabalhos nas sérias The Dick Van Dyke Show e na The Mary Tyler Moore Show. Conquistou seis prêmios Emmy ao longo da carreira, o último em 1992 pelo especial de TV "Stolen Babies". Além disso, foi indicada ao Oscar em 1981 por sua participação no filme Gente Como a Gente.

Em 2011 a atriz chegou a ser diagnosticada com um tumor no cérebro, mas pasou por uma cirurgia e conseguiu retirá-lo. Ela também tinha diabetes.

Seu último trabalho na TV foi na série Hot in Cleveland, em 2013. Ela deixa o marido Dr. S. Robert Levine, com quem se casou em 1983. Seu único filho, Richard, que teve com o primeiro marido, Richar Meeker, morreu aos 24 anos ao ser baleado acidentalmente.