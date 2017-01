Agora é possível compartilhar foto do Instagram no WhatsApp

A rede social de fotos Instagram adicionou uma nova funcionalidade em seu a aplicativo nesta semana que deve facilitar a vida de muita gente: agora, é possível compartilhar fotos do aplicativo direto no WhatsApp. O novo recurso já está disponível na última versão do app de fotos para Android e deve chegar em breve para outras versões de celulares, como iPhone e Windows Phone. Para acessar a funcionalidade, o usuário tem que clicar nos três pontinhos no canto superior direito de uma foto na rede social - desde que ela não tenha restrição de público. Depois, basta selecionar a opção "compartilhar no WhatsApp". ar.

Android

As imagens poderão ser automaticamente compartilhadas tanto em grupos como em conversas privadas no app de troca de mensagens. Antes para poder mandar, era necessário fazer o print da foto para depois compartilhar. Para usar esta nova opção, é preciso, claro, ter o WhatsApp instalado no telefone. O usuário que tem a foto compartilhada não recebe qualquer aviso sobre isso.

Inclusão

Depois dos emojis de negros e gays, agora é a vez dos ruivo entrarem para a Emojipedia. Para quem não sabe, novos emojis não são uma coisa simples de se criar. Existe um consórcio que cuida disso, o Unicode, e que é formado por representantes das gigantes da tecnologia, como Google, Microsoft e Apple. Falando nela, é a casa dos iPhones que sediará o próximo encontro do Unicode que decidirá os novos emojis para ruivos. O assunto foi o tema de uma reunião que começou na segunda, 23, e deve seguir até hoje, 26, na sede da Apple em San Francisco. ''A falta de um emoji ruivo foi a queixa mais frequente dos usuários da Emojipedia nos últimos três meses, e este documento tem o objetivo de levar a discussão adiante sobre como isso pode ser abordado'', disse Burge no blog da Emojipedia.

Biblioteca de Apps

Meitu deixa foto com jeito de animê

Reparou que fotos com um misto de fofura e edição exagerada andam se espalhando pelas redes sociais? Provavelmente elas foram feitas no Meitu, um aplicativo chinês de edição de fotos que já é um sucesso no país asiático e agora caiu nas graças dos internautas ocidentais. O aplicativo é bem inútil. Mas quem disse que inutilidades não caem nas graças da internet? Não à toa, o app é avaliado em bilhões de dólares. O sucesso na China foi finalmente alcançado nos Estados Unidos, onde inúmeros usuários de redes sociais partilham suas fotos com filtros e fazem até montagens com famosos.

Bizarrice na rede

Depois de meses, o presidente Michel Temer escolheu o retrato oficial para marcar a administração do governo, com a faixa presidencial. O peemedebista posou para o fotógrafo Orlando Brito. No entanto, o que chamou a atenção de quem olhou a foto foi a edição tosca. Reparem no cabelo dele.