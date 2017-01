Celular roubado. O que fazer?

SAIBA MAIS Cresce a procura por seguro de smartphone

Quem teve o celular roubado, além de comunicar a operadora deve fazer um boletim de ocorrência.

Caso seu celular tenha sido roubado (ou seja, houve grave ameaça ou violência durante o ato), é importante ir à delegacia mais próxima e registrar um boletim de ocorrência.

Por outro lado, se o aparelho foi apenas furtado (não houve nenhuma ameaça), boa parte dos estados permite fazer o boletim de ocorrência online, caso de São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, por exemplo. Procure em algum buscador qual é a página da Polícia Civil do seu estado.

O próximo passo é bloquear o IMEI do celular roubado ou furtado junto a operadora. Para bloquear o IMEI de um celular por roubo ou furto, entre em contato com a sua operadora. Os números são os seguintes: Claro: 1052, Oi: 1057 ou *144, TIM: 1056 ou *144, Vivo: 1058 ou *8486, Nextel: 1050 ou (11) 4004–6611 e Porto Seguro Conecta: 10544 ou *333.

A operadora poderá solicitar seu documento de identidade, boletim de ocorrência e outras informações relevantes antes de efetuar o bloqueio.

Rápida

Como descobrir o IMEI do celular

Para descobrir o IMEI do seu aparelho, digite *#06# no telefone, como se você fosse efetuar uma ligação — o código, com 15 dígitos, será imediatamente exibido na tela. Caso você não tenha mais acesso ao celular, procure o IMEI na embalagem do produto, que estará próximo a um código de barras. Com o bloqueio deste número, o aparelho roubado não pode ser utilizado por outra pessoa.

O que é IMEI?

IMEI é a sigla para International Mobile Equipment Identity, que em português significa “Identificação Internacional de Equipamento Móvel”. Em outras palavras, é um número único que identifica cada cada aparelho de telefone celular.