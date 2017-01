Cresce a procura por seguro de smartphone

No Brasil, o número de celulares já ultrapassou o número de habitantes. Segundo dados da Anatel, são 252 milhões de aparelhos para 206 milhões de pessoas. Os dispositivos já fazem parte da vida dos brasileiros, e carregam consigo informações e dados importantes de seu dono. Por isso, quem quer ter mais segurança para andar com o aparelho por aí, o melhor é contratar um seguro.

O país, que é o 6º no mundo em número de smartphones segundo pesquisa da eMarketer, já conta com 4 milhões de consumidores que contrataram um seguro para o celular. E, com o aumento do preço médio dos celulares, faz sentido que o número de pessoas interessadas nesse seguro cresça. O seguro celular garante indenização em caso de roubo, danos acidentais ou pane elétrica. Claro, dependendo das coberturas que contratadas.

Nos sete primeiros meses do ano passado, a venda desse seguro cresceu 15%, mesmo com a redução na venda de aparelhos. O que deve estar intimamente ligado ao número de roubos e furtos. O Brasil só perde para a Índia nesse quesito, segundo a F-Secure.

O mercado de seguros de celulares é tão lucrativo que até mesmo as operadoras começam a ofertar este tipo de serviço em parceira com grandes grupos de seguradoras. Caso da Vivo, com a Zurich Seguros, e a Tim com Assurant Solutions.

Quem compra aparelhos da Apple pode optar na hora da compra pela aquisição do seguro. Em função dos preços dos iPhones e do aumento do número de roubos deste tipo de produto, as lojas firmaram parcerias com seguradoras. Mas os preços da cobertura são tão caros quantos os aparelhos e chegam a passar dos R$ 1 mil, dependendo do valor do iPhone e da cobertura contratada.

A Zurich Seguros em parceria com a Samsung oferece a seus clientes o Seguro de Garantia Estendida, Roubo & Furto e Danos Materiais Acidentais. Mais informações podem ser obtida pelo número 0800 889 1030, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 20h e aos sábados das 8h00 às 18h (exceto feriados).