Cuidados na compra do material escolar

O início do ano letivo se aproxima e, para muitos pais, a hora é de iniciar a compra do material escolar. O Ministério Público do Paraná (MP-PR) dá algumas orientações sobre o tema e alerta, principalmente, para a necessidade da pesquisa de preços. Em Curitiba, o Procon-PR encontrou diferenças de valores de mais de 200% entre seis estabelecimentos da capital.

Os pais também devem ficar atentos aos itens que não podem ser pedidos na lista e muitas vezes são cobrados pelas escolas. É o caso de materiais de uso coletivo dos estudantes ou da instituição.

Outra conduta não permitida é a indicação de marcas específicas para materiais escolares. Segundo afirma o promotor de Justiça Maurício Kalache, a exceção é apenas para livros didáticos ou paradidáticos, mas a exigência de marca em relação aos insumos de uso individual do aluno é prática abusiva e, por isso, ilegal e proibida.

Já o Procon complementa que, sempre que houver dúvida, os pais devem procurar as escolas, buscando saber em quais atividades pedagógicas o material pedido será utilizado. Além disso, devem também acompanhar, durante o período letivo, a utilização dos objetos nas mais diversas atividades realizadas pelos seus filhos. Artigos que não tenham sido utilizados pelo aluno devem ser devolvidos.

Maurício Kalache lembra que as escolas públicas não fazem a cobrança de livros didáticos nas listas, já que o governo fornece esse material.