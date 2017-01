Greca defende integração

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN) defendeu ontem, durante a eleição da nova diretoria da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec), a integração do planejamento entre a Capital e os municípios que compõem a RMC. Ele reforçou que pretende resgatar o papel do Instituto de Pesquisa Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) na elaboração de projetos que atendam a toda a região.

“Quero colocar o Ippuc à disposição dos municípios vizinhos. É preciso ter um plano de governança metropolitana”, afirmou. “A Grande Curitiba é uma só, todos juntos somos uma grande cidade de quatro milhões habitantes. Precisamos de uma associação forte para remover gargalos e para que o acesso aos serviços fique mais fácil para toda a população”, disse Greca.“É muito positivo ter o Ippuc como parceiro, pois é um órgão ilibado e competente. Vamos juntos buscar diretrizes para mobilidade, lazer e demais questões em conjunto com Curitiba”, concordou o novo presidente da Assomec, o prefeito de Fazenda Rio Grande, Márcio Wozniack. A RMC reúne 29 municípios.