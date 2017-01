Dupla jornada

O jornalista Marcelo Cattani vai acumular o comando da Secretaria Municipal de Comunicação Social com a presidência da Fundação Cultural de Curitiba. Cattani foi nomeado pelo prefeito Rafael Greca (PMN), em substituição a Maurício Appel. Appel pediu demissão da presidência da FCC depois que foi divulgado que ele tinha uma condenação no Tribunal de Contas da União (TCU), que o multou em R$ 42 mil por irregularidades na prestação de contas de um projeto de lei de incentivo para a produção de um CD. Além disso, ele também estaria respondendo a um processo na própria fundação, por problema semelhante.

Obstáculo

Depois da indicação do PPS, ontem foi a vez do indicado do PSD do Paraná para a direção da Itaipu Binacional ser questionado. Segundo nova reportagem do jornal O Globo, Ramiro Wahrhaftig, indicado pelo ex-deputado federal paranaense Eduardo Sciarra (PSD) para a diretoria de coordenação da usina, também fere a lei de responsabilidade das estatais. Isso porque ele ocupava cargo na direção do PSD do Estado até maio de 2016.

Pesquisa

Pela lei assinada no ano passado pelo presidente Michel Temer (PMDB) é proibida a nomeação para cargos em estatais “de pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral”. Diante do novo questionamento, a chefia da Casa Civil do governo Temer afirmou que apesar da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, que havia divulgado a lista dos novos integrantes da direção da Itaipu na última sexta-feira, ela não é oficial, e as indicações ainda estariam na fase da pesquisa.

Precedente

Na terça-feira, O Globo já havia questionado a indicação de Rubens de Camargo Penteado, feita pelo líder do PPS na Câmara, deputado federal paranaense Rubens Bueno, para a diretoria administrativa da Itaipu. Isso porque até junho do ano passado, ele ocupava cargo na direção estadual do partido.

Devolução

Três ex-presidentes da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) foram condenados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) a devolver R$ 77.974,48 ao cofre municipal. Segundo o TCE, o valor foi pago indevidamente, ao longo de pouco mais de cinco anos – de 2007 a 2012 – ao advogado Ivan Crocetti, servidor concursado da Prefeitura de Curitiba que exercia cargo comissionado no poder Legislativo da Capital.

Foram responsabilizados pela devolução do dinheiro os ex-vereadores João Cláudio Derosso (R$ 66.836,00), João Luiz Simões Cordeiro (R$ 3.168,58) e Sabino Picolo (R$ 9.610,63), que exerceram o cargo de presidente da CMC no período. O TCE comprovou que, naquele período pouco superior a cinco anos, Crocetti recebeu esses valores porque seu salário era composto pela remuneração do cargo de servidor da Urbs, mais a diferença entre esse valor e o cargo em comissão da Câmara onde ele exerceu duas funções: consultor jurídico (de janeiro de 2007 a abril de 2011) e assessor jurídico da Controladoria (de abril a dezembro de 2012).

Rejeitado

O TCE também rejeitou recurso dos ex-vereadores de Arapongas Jair Milani e Valdecir Oliveira, contra decisão anterior do órgão que julgou irregulares as contas de 2003 da Câmara da cidade e determinou que eles devolvessem R$ 382.823,20, aos cofres públicos referente aos valores pagos indevidamente a eles. Ao todo, 18 vereadores receberam remuneração acima do devido, segundo o tribunal.