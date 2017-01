Oportunidade: 2017 será o ano dos concursos públicos

Depois de dois anos fracos, com poucos concursos públicos por conta das crises econômica e política, 2017 promete para aqueles que sonham em seguir carreira no funcionalismo público, com promessa de bons salários e, principalmente, a certeza de estabilidade e uma aposentadoria difícil de ser equiparada no setor privado.

Segundo Henrique Arns, diretor do curso Luiz Carlos, especializado em concursos públicos e há 32 anos no mercado, a expectativa é que este seja o ano dos concursos públicos. “Depois de dois anos meio parados, pobre em concursos, chega uma hora que precisa de pessoal”, aponta. “Por isso, agora é um com momento para quem quer fazer concurso. A expectativa é que este seja o ano dos concursos”, complementa.

Um indício disso é que nas últimas semanas já foram anunciados dois grandes certames: um para a Polícia Científica do Paraná, com 55 vagas de nível médio, técnico ou superior, de diversas graduações, e salários que variam de R$ 3 mil a R$ 9 mil; e outro do Tribunal de Justiça do Paraná, que na semana passada anunciou concurso para 100 vagas para técnico judiciário, em que podem se inscrever candidatos que tenham no mínimo o ensino médio. O salário é de R$ 5.500,00. Além disso, o TJ-PR também já anunciou um outro concurso, para juiz, com inscrições começando em fevereiro.

Outras áreas do setor público também já indicam que devem promover concursos neste ano e abrir vagas. os editais destes concursos devem ser divulgados em breve, ou estão em processo de formulação.

De acordo com o diretor do curso Luiz Carlos, dois fatores estão impulsionando a realização de mais certames neste ano. Um deles é a reforma da Previdência, que deve levar um bom número de trabalhadores a pedir aposentadoria, e o outro é o fato de 2018 ser ano de eleições, o que implica em restrições para a realização de concursos. Concomitante, a economia começa a dar os primeiros sinais de melhora.

Preparação deve iniciar logo

Aqueles que desejam realizar os processos seletivos, contudo, devem começar a se preparar logo. O primeiro passo, afirma Henrique Arns, é definir a área de concurso que se deseja. “Como a gama é grande, se ele sair atirando para todo lado acaba perdendo o foco”, afirma o diretor do curso Luiz Carlos. “Então ele deve procurar concursos com uma linha parecida, com disciplinas similares”, complementa.

O segundo passo é buscar as bancas que costumam preparar os concursos do tipo desejado e buscar o último edital para verificar o conteúdo programático e as últimas provas, o que acabará virando uma espécie de roteiro de estudos para o concurseiro. “Com a prova na mão dá para ter noção de como o conteúdo é cobrado, o nível da prova, fazer algum tipo de simulado e ver como está a preparação”, diz Arns.

O indicado sempre também é buscar algum bom curso preparatório, o que ajudará a queimar algumas etapas da preparação do candidato. “Quem já tem experiência no concurso consegue mastigar melhor em sala de aula o conteúdo, queimando algumas etapas na preparação”, finaliza o especialista.

Crise faz aumentar número de candidatos

Com o desemprego na casa dos dois dígitos e as empresas “sofrendo”, com nível de contratação baixo, os concursos públicos acabam por atrair um número cada vez maior de candidatos por conta das promessas de bons salários e, principalmente, estabilidade. Um cenário bastante diferente daquele visto há poucos anos, aponta Henrique Arns, diretor do curso Luiz Carlos.

“Sem dúvidas cresceu bastante (o número de concurseiros). Até uns quatro anos atrás, notávamos pessoas saindo do trabalho público e migrando pro trabalho de empresa, que o salário estava atrativo. Agora, contudo, com as demissões em massa dos últimos anos, as pessoas estão com mais receio e buscam uma estabilidade maior. Então (o serviço público por meio de concurso) acaba sendo uma opção segura, muito boa”, comenta Arns. E a dica principal: concurso não se faz para passar, mas até passar.

Concursos confirmados para 2017

Polícia Científica do Paraná

55 vagas para candidatos com nível médio, técnico ou superior, de diversas graduações. Os salários variam de R$ 3 mil a R$ 9 mil

Tribunal de Justiça do Paraná

Concurso para 100 vagas para técnico judiciário, para candidatos que tenham no mínimo o ensino médio. O salário é de R$ 5.500,00

Polícia Federal

Realizará concurso para delegado, escrivão, perito e agente. A promessa é de que o edital sairá em breve

Concursos que devem ser lançados ainda neste ano

Defensoria Pública

Em seu site, a instituição já anunciou que deve publicar edital para defensor público em janeiro. A expectativa é que também sejam anunciadas vagas para a área administrativa

Tribunal de Justiça do Paraná

Além do concurso para técnico judiciário, com inscrições já abertas, o TJ-PR também já anunciou um outro concurso, para juiz, com inscrições começando em fevereiro

Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal

Ainda não há confirmação oficial sobre a realização de concursos nas duas instituições, mas segundo Henrique Arns, do curso Luiz Carlos, a expectativa é grande pelo anúncio de certames