Acampamento reúne 300 campistas

Começa hoje o Acampamento de Jovens realizado pela Comunidade Católica Shalom em Curitiba. Até domingo, cerca de 300 campistas viverão dias de aventura, contato com a natureza, festa, novas amizades e o principal: uma experiência com o amor de Deus. O Acamp’s, promovido em várias cidades do Brasil nestas férias de janeiro, vai movimentar a Chácara Paraíso, em Balsa Nova, e promete aos participantes a alegria duradoura que não acaba no final do evento.

O Acamp’s teve sua primeira edição em Fortaleza, em 1990. Hoje acontece em quase todas as capitais brasileiras, e até fora do Brasil, como é o caso da Hungria e de países da América Latina. O objetivo é oferecer aos participantes, cuja faixa etária predominante é de 15 a 25 anos, um encontro com Jesus Cristo principalmente por meio do Seminário de Vida no Espírito Santo, dos sacramento e momentos de oração.

Na semana seguinte ao acampamento, os jovens participarão do reencontro. O objetivo é ajudá-los a prosseguir no caminho iniciado no Acamp’s: itinerário de descoberta do Amor de Deus e de vivência da Paz doada pelo próprio Cristo àqueles que desejam a sua amizade. Nesse momento, é lhes oferecida a participação em um grupo de oração junto a outros jovens que vivenciam a mesma experiência, e que passam a ser acompanhados de perto pela Igreja através do Shalom.

Rápida

Inscrição

A inscrição pode ser feita no link http://www.migre.me/vqFJ6 ou no Centro de Evangelização do Shalom na Rua José Rietmeyer, 366, Guabirotuba até hoje antes da saída para a chácara, às 19 horas (R$ 200 à vista ou parcelada em até 4 vezes).